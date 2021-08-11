شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ارتبطت أسماؤهم بالانتقال إلى الزمالك الموسم المقبل.. دونجا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالعديد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل من أجل العودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

وعانى الزمالك في بعض المراكز خلال الموسم الحالي، خاصة في منطقة الدفاع ووسط الملعب، خاصة بعد رحيل التونسى فرجانى ساسى إلى الدحيل القطرى بعدما رفض استكمال الموسم مع الفريق.

وارتبط أسماء 3 لاعبين في الدورى المصرى بالانتقال إلى الزمالك في الموسم المقبل بناء على طلب من المدير الفني الفرنسي، والذى وافق على رحيل محمد عبد السلام في الموسم المقبل.

نبيل عماد دونجا

يعد أكثر اللاعبين المطلوبين في نادى الزمالك هو نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادى بيراميدز، وذلك لتعويض رحيل فرجانى ساسى عن الفريق في الموسم المقبل، وسيجد الزمالك صعوبة في ضم اللاعب في ظل تمسك نادى بيراميدز بدونجا لأنه أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق.

أحمد أيمن منصور

ثانى اللاعبين هو أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز، الذى نال استحسان الفرنسي كارتيرون وطالب مسئولي الزمالك بضرورة التعاقد معه، لتدعيم دفاع الزمالك مع الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى، ويرغب أحمد أيمن منصور في الانتقال للزمالك مما جعله يطالب فريقه بالسماح له مقابل الاستغناء عن باقى مستحقاته.

محمد فتح الله

ثالث اللاعبين هو محمد فتح الله مدافع غزل المحلة الذى يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم رفقة الفلاحين، مما جعل اسمه يرتبط بالانتقال للزمالك في الموسم المقبل.