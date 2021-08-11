شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على بديل شديد قناوى فى الجبهة اليسرى للمصرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على الدفع باللاعب حسن على في مركز الظهير الأيسر أمام بيراميدز، في المباراة المقرر لها غد الخميس، في الدوري المصري الممتاز، بديلا لـ أحمد شديد قناوي الغائب عن المباراة للإيقاف.

وتأكد غياب أحمد شديد قناوي، نجم المصري، عن مباراة الفريق بالجولة الـ30 من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز في التاسعة مساء الخميس على استاد الإسكندرية، وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والمقاولون التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز المصري 1/3.

واستعاد المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات محققا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة، واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

أعلن نادى المصرى البورسعيدى عن تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد مشاركة الفريق في النسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، وكتب الحساب الرسمي لنادى المصرى على موقع "تويتر": "تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار فريق المصري للمشاركة في النسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل".