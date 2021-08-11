رضا شحاته يحذر لاعبى الجونة من انتفاضة المقاولون العرب ويطالبهم بالثأر

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القاهرة - سامية سيد - حذر رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه من انتفاضة المقاولون العرب الذى يعانى من سوء النتائج في الفترة الأخيرة لدرجة اقترابه من دائرة الهبوط، وطالب المدير الفني للفريق الساحلى اللاعبين بضرورة الثأر من نتيجة الدور الأول.

شحاته أكد للاعبين ضرورة تعويض نتيجة الدور الأول أمام ذئاب الجيل، حيث حقق فريق المقاولون العرب الفوز على مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوصى المدير الفني للجونة اللاعبين بضرورة خوض المباراة المقرر لها الخميس، بكل قوة للثأر من نتيجة الدور الأول، وكذلك حتى تبدأ مرحلة فلترة اللاعبين وتحديد أسماء الراحلين عن النادي تمهيدا لضم صفقات جديدة في الموسم المقبل.

المقاولون العرب ، بقيادة عماد النحاس، يعيش أياما صعبة بعدما اقترب من صراع القاع بالدوري المصري، وزادت المعاناة بالهزيمة الأخيرة أمام المصري أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة من 29 مباراة خاصها الفريق حتى الآن، وبفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويتبقى للمقاولون العرب خمس مباريات حاسمة فى مسيرة الفريق بالدوري هذا الموسم، وهي الجونة وأسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري.