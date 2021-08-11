بعد فوز الزمالك على الإتحاد السكندري .. كارتيرون : كان لدي هدف للفوز اليوم كمدرب لأنها المباراة رقم 500 بالنسبة لي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إن مباراة الاتحاد السكندري اليوم كانت مختلفة وحالة خاصة.. موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.

أضاف كارتيرون بعد المباراة: “بشكل شخصي كان لدي هدف للفوز اليوم كمدرب لأنها المباراة رقم 500 بالنسبة لي”.

كما أشار كارتيرون: “الشوط الثاني أمام الاتحاد كنت سأحتاج أداء أعلى لذلك احتفظت بيوسف أوباما وإمام عاشور، وكنت أرى أفضلية بالبدء بشيكابالا ومحمود عبد العزيز خاصة أن عاشور وأوباما كانا بعيدين عن المشاركة منذ فترة، ولم يشاركا في اللقاء الماضي”.

وتابع: “الاتحاد كان يحاول إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب أخطاء، والزمالك كان أداؤه بطيئا في الشوط الأول لكننا لعبنا الكرة السهلة في الشوط الثاني لذلك كان الأداء أسرع”.

وأوضح كارتيرون: “أمر إيجابي أن نحقق الفوز مع عدم الوصول إلى المرمى كثيرا وأداء المباراة بشكل عام كان بطيئا”.

واختتم كارتيرون تصريحاته: “المنافس سيخوض المباريات أشبه بالمباريات الودية مثل دجلة والإنتاج الحربي وسيخوض المباريات بدون دوافع وهو أمر يسبب لي ضيقا”.

وفاز الزمالك على الاتحاد بهدفين لهدف في الجولة 29 للدوري الممتاز مساء اليوم على ستاد الإسكندرية لينفرد بصدارة البطولة برصيد 67 نقطة.