شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يراجع الأخطاء الدفاعية بعد استقبال 40 هدفاً فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على مراجعة الأخطاء الدفاعية في الفريق، ووضع حلول سريعة لها قبل اللقاء المقبل أمام الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وظهرت أزمة دفاعية في المقاولون العرب منذ بداية الموسم الجاري، حيث استقبلت شباك المقاولون 40 هدفاً في مسابقة الدوري العام كان أخرها ثلاثية المصري.

ومن المقرر أن يعقد النحاس محاضرة فنية مع اللاعبين لتوضيح الثغرات الدفاعية وكيفية تجنبها خلال لقاء الجونة المرتقب، وحذر مدرب المقاولون من التهاون بعد تلقي 4 هزائم متتالية في الدوري كان أخرها الخسارة من المصري.

كانت مباراة الدور الأول بين المقاولون والجونة قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ورصد نادي المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم للفوز في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام، واستهدف المقاولون تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم بعد تراجع النتائج مؤخراً والابتعاد عن دائرة الهبوط.

وعقد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.

وشدد عادل، على أهمية الفوز في اللقاءات المرتقبة للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.