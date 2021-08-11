شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى استعداداته للبنك الأهلى فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم فريق أسوان، بقيادة أحمد مصطفى بيبو مدرب الفريق، تدريباته في معسكره المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لمباراة البنك الأهلي والتي يستضيفها استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، غد الخميس المقبل.

ويعتبر الجهاز الفني لأسوان مباراة البنك الأهلي تعادل 6 نقاط وليس 3 نقاط فقط، باعتبار البنك الأهلي هو المنافس المباشر لأسوان على فرصة البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت اسوان مع البنك الأهلي، قد انتهت بفوز الاخير بهدفين نظيفين، ويتبقى لأسوان خمس مواجهات مثيرة بالدوري أمام فرق: البنك الأهلي، المقاولون، بيراميدز، سموحة والأهلي.

وراهن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، على الروح القتالية للاعبين من أجل الحفاظ على فرصة البقاء في الدوري العام، وقال بيبو فى تصريحات صحفية، "سنقاتل حتى النهاية، أمامنا 5 مباريات فاصلة، والفريق يحتاج لجهود جميع اللاعبين فى ظل ضغط وتلاحم المباريات".

وأضاف : الروح والإصرار والتركيز أهم أسلحتنا في المواجهات المقبلة، وننشد العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية فأسوان أكثر نادٍ عانى من كل أزمات الدوري العام هذا الموسم.