شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى: 3 أندية تواجه الأهلى "بدون دوافع" وعبد الشافى نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين ياسر المحمدى، نجم نادى الزمالك السابق، أن المباريات المقبلة للنادى الأهلى ستكون دون دوافع بالنسبة لمنافسيه، خاصةً بعد إعلان الاتحاد المصرى أسماء الرباعى المشارك فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

وقال حسين ياسر المحمدى فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى لن يجد صعوبة فى الفوز خلال المباريات المقبلة، وذلك عقب إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء الرباعى المشارك فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل، وهو ما سيجعل مباراة المارد الأحمر أمام إنبى والجونة وطلائع الجيش بدون دوافع قوية، خاصةً بعد ضمان هذا الثلاثى البقاء بالممتاز، فالفريق الأحمر لن يجد صعوبة إلا أمام الإسماعيلى اليوم، وأمام المصري، لأنها تعد مواجهات جماهيرية تحمل طابع خاص".

وأضاف المحمدى: "شيكابالا نجم كبير، ومن أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية، وحَمَل على عاتقه مسئولية الزمالك فى فترات زمنية سابقة، كما أنه يقدم موسماً مميزاً وأتمنى تتويجه بلقب الدورى هذا الموسم".

واختتم المحمدى: "محمد عبد الشافى نجم كما ينبغي، وهو نموذج بُحتذى به، فبالرغم من تواجد الثنائى عبد الله جمعة وأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر، إلا أن عبد الشافى استطاع حجز مكانه فى التشكيلة الأساسية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك".