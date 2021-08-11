شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: قادرون على إقناع أحمد جمعة بالتراجع عن عرض إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على ماهر، المدير الفني لفريق المصري، أن الجهاز الفني ومجلس الإدارة قادرون على إقناع أحمد جمعة بالاستمرار في الفريق البورسعيدي بعد انتهاء عقد اللاعب وانتقاله لفريق إنبى.

وقال ماهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي مدحت شلبي: "جمعة وقع لفريق إنبى ولكنه لم يحصل على أموال، ومازا لت هناك فرصة للعودة والاستمرار في المصري لأنه من اللاعبين الكبار الذين نتمنى استمرارهم".

وتابع المدير الفني لفريق المصري: "المصري به مجموعة من اللاعبين الكبار ويجب أن يكون هؤلاء قدوة للمواهب الصاعدة، والنادي يعاملهم معاملة خاصة، ويجب تقدير هذه المعاملة وانهاء مسيرتهم في فريق كبير وجماهيري مثل المصري".

وأنهى أحمد جمعة، مهاجم المصرى البورسعيدى، انتقاله لصفوف إنبى بعد وصوله لصيغة تفاهم مع إدارة النادى البترولى تقضى بحصوله على 3.5 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

إدارة المصرى عرضت 2.5 مليون جنيه على اللاعب نظير تجديد تعاقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن الأخير رفض العرض بداعى ضعف المبلغ المعروض على الرغم من تمسك على ماهر المدير الفنى باللاعب واستمراره مع النادى فى الموسم المقبل .

وكان على ماهر قد أوصى بضرورة تجديد عقد المهاجم الدولى بعدما نجح فى إعادته للأضواء من جديد بعد تعافيه تماما من الإصابة الطويلة التى ألمت به وأبعدته عن المشاركة طيلة الموسمين الماضيين، إلا أن المدير الفنى نجح فى رفع المعدل البدنى للاعب وإعادته للملاعب رويدا رويدا حتى أصبح يقود تشكيلة النادى البورسعيدى خلال المباريات الأخيرة.