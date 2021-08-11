شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: انتخابات الجبلاية قبل 5 يناير وندرس إقامة مباريات الكأس بالتوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن كل الجهات تعمل على إجراء انتخابات اتحاد الكرة لتسليمه لمجلس منتخب قبل يوم 5 يناير المقبل.

وقال أحمد مجاهد في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "كل الجهات تعمل على إجراء انتخابات لاتحاد الكرة لتسليمه لمجلس منتخب وإنهاء عمل اللجان المؤقتة التي أدارت الاتحاد في الفترة الماضية، وبمجرد نشر اللائحة التي اعتمدت من الاتحاد الدولى في الجريدة الرسمية سيتم الدعوة لانتخابات الجبلاية، ويتبقى فقط مراجعة اللجنة الأولمبية للائحة قبل نشرها وفى كل الأحوال معانا وقت حتى 5 يناير لإجراء الانتخابات بشكل صحيح، وهناك دعوة لإجراء انتخابات الجبلاية في نهاية أكتوبر المقبل".

وأضاف مجاهد: "ندرس إقامة مباريات الكأس في فترة التوقف الدولى، وسنجلس مع حسام البدرى مدرب المنتخب لمعرفة إن كان في الإمكان إقامة مباراتى الأهلى وإنبى، وبيراميدز وسموحة، وسيكون معنا الوقت لاستكمال باقى المباريات".

وتابع أحمد مجاهد: "كل بطولات الاتحاد المصرى يتم حسمها بالمواجهات المباشرة مثل الهبوط من الدورى بالمواجهات المباشرة والصعود أيضا بالمواجهات المباشرة وأنا شايف إنها عادلة".

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية: "مؤكدة طول ما فيه لعب كرة قدم سيكون هناك أخطاء للحكام ولكن بتكون غير مقصودة والحمد لله هي غير مؤثرة في الدورى العام والناس لازم تبص أن الموسم ده كان صعب قوى وفيه عدالة كبيرة بين الأندية، وعلى الرغم من التوقفات الكثيرة بسبب أولمبياد طوكيو إلا أننا هننهى الموسم في شهر 8 مثل معظم المواسم السابقة، وإن شاء الله سننهى الموسم المقبل في شهر 6 وبعد كدة تعود الحياة لطبيعتها".

وأوضح مجاهد: "فرص الأهلى والزمالك متساوية في خوض المباريات، ولعب الزمالك قبل الأهلى بيوم يرجع لأن الأهلى كان يتبقى له مباراة مؤجلة لعبها قبل استئناف الدورى، ولعب المباراة الثانية بعد 4 أيام وهو ما سيحدث مع الزمالك الذى لعب مع الاتحاد 10 وسيلعب مع مباريات الأهلى المقبلة يوم 14 فسيكون ريح أيضا 4 أيام والأهلى 3 أيام فقط".

وتابع مجاهد: "الاتحاد الأفريقي رفض مشاركة وصيف كأس مصر في الكونفدرالية، وتعادلات بيراميدز المتتالية أظهرت مشاركة الفريق الثانى في الكونفدرالية".

واختتم مجاهد: "قرعة الدورى الجديد ستكون يوم 28 أغسطس الجارى حتى يكون تم معرفة الفرق الهابطة للممتاز ب، في الوقت الذى تم معرفة الفرق الصاعدة وهى كوكاكولا وفاركو والشرقية للدخان".