شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يحتفل بذكرى زواجه: أحلى سنتين شوفتهم بحياتى.. بحبك يا أصيلة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مهاجم الأهلى مروان محسن بعيد زواجه الثانى من زوجته مدى داغر، مؤكدا أن أن هذين العامين هما أجمل عامين فى حياته، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق التى سافرت الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الدورى العام.



مروان ومدى

ونشر محسن، صورة مع زوجته مدى، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أفضل وأجمل عامين رأيتهما فى حياتى، سنوات سعيدة معًا شريكتى الوحيدة يا روح قلبى.. بحبك أوى يا أم نايلة يا أصيلة".





وبات مروان محسن، مهاجم الأهلى، هدفاً لأكثر من نادٍ فى الدورى المحلى بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، حيث رحّب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة.



مروان وزوجته

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فاركو والجونة وسيراميكا وأخيراً من بيراميدز، وحسب مقربون من مروان محسن فإن اللاعب لا يُمانع فى الرحيل لنادى بيراميدز حال رحيله عن القلعة الحمراء رسمياً.





ويناقش مسئولو الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة العروض التى وصلت النادى لضم مروان محسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأصبح رحيل مروان محسن عن الأهلى فى الموسم المقبل أمرا شبه مؤكداً لعدم نجاحه فى استغلال الفرص التى سنحت له طوال الفترة الماضية وبعدما أوصى الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى برحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالى.