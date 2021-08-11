شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: فرص الأهلى والزمالك متساوية وقرعة الدورى الجديد 28 أغسطس الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن المواجهات المباشرة هي التي تحسم دائما كل بطولات الاتحاد المصرى، وفرص الأهلى والزمالك في خوض المباريات متساوية.

وقال أحمد مجاهد في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "كل بطولات الاتحاد المصرى يتم حسمها بالمواجهات المباشرة مثل الهبوط من الدورى بالمواجهات المباشرة والصعود أيضا بالمواجهات المباشرة وأنا شايف إنها عادلة".

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية: "طول ما فيه لعب كرة قدم سيكون هناك أخطاء للحكام ولكن بتكون غير مقصودة والحمد لله هي غير مؤثرة في الدورى العام والناس لازم تبص أن الموسم ده كان صعب قوى وفيه عدالة كبيرة بين الأندية، وعلى الرغم من التوقفات الكثيرة بسبب أولمبياد طوكيو إلا أننا هننهى الموسم في شهر 8 مثل معظم المواسم السابقة، وإن شاء الله سننهى الموسم المقبل في شهر 6 وبعد كدة تعود الحياة لطبيعتها".

وأوضح مجاهد: "فرص الأهلى والزمالك متساوية في خوض المباريات، ولعب الزمالك قبل الأهلى بيوم يرجع لأن الأهلى كان يتبقى له مباراة مؤجلة لعبها قبل استئناف الدورى، ولعب المباراة الثانية بعد 4 أيام وهو ما سيحدث مع الزمالك الذى لعب مع الاتحاد 10 وسيلعب مع مباريات الأهلى المقبلة يوم 14 فسيكون ريح أيضا 4 أيام والأهلى 3 أيام فقط".

وتابع مجاهد: "الاتحاد الأفريقي رفض مشاركة وصيف كأس مصر في الكونفدرالية، وتعادلات بيراميدز المتتالية أظهرت مشاركة الفريق الثانى في الكونفدرالية".

واختتم مجاهد: "قرعة الدورى الجديد ستكون يوم 28 أغسطس الجارى حتى يكون تم معرفة الفرق الهابط للممتاز ب، في الوقت الذى تم معرفة الفرق الصاعدة وهى كوكاكولا وفاركو والشرقية للدخان".