شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: ريان مركز فى حاجة تانية ولم يظهر أمام المقاصة كالمعتاد لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، عن سبب تغيير أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق من مباراة مصر للمقاصة.

وقال هيثم في تصريحات تليفزيونية: "أحمد ياسر ريان خلال الساعات الجاية هيبقى في جديد بالنسبة له، مش هينفع أقول أنا". وتابع: "لاحظت إن أحمد ياسر ريان مركّز في حاجة تانية ومشتت".

وأضاف: "في المباراة كان فى نقص دوافع عند أحمد ياسر ريان على عكس المعتاد، ولم يكن هناك التزام تكتيكى على غير العادة منه".

وواصل: "لذلك قررت سحب أحمد ياسر ريان، لم يكن من الممكن استمراره في الملعب أكثر من هذه المدة، وأشركت بدلًا منه شادي حسين".

وأنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة انتقال مهاجمه أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى سيراميكا لصفوف ألتاي إزمير التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الأول.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن صفقة انتقال أحمد ياسر ريان إلى نادى التاي التركي على سبيل الإعارة تمت لمدة موسم واحد مقابل دفع 300 ألف دولار، مع وجود بند يمنح النادي التركي حق الأفضلية في شراء اللاعب نظير دفع 2.5 مليون دولار.

وشدد المصدر على أن الأهلي يحق له الحصول على 15٪ نسبة إعادة بيع ريان من قبل ألتاي التركي حال تفعيل عقد البيع بعد انتهاء الموسم الأول.

وأضاف المصدر أن الأهلي يحاول إقناع سيراميكا بقطع إعارة ريان من أجل السفر إلى تركيا لتوقيع العقود والخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة، والانتظام في تدريبات فريقه الجديد.