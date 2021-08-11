شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف لتليفزيون الخليج 365: حسام حسن اختيار مثالى لدعم هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن حسام حسن مهاجم سموحة هو الاختيار الأفضل فى صفقات القلعة البيضاء المنتظرة، لأنه أحسن رأس حربة فى مصر.

وكشف مهاجم الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن هناك بعض الأصوات ترفض حسام حسن ويريدون ضم عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش.

وقال وليد صلاح إن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز سيكون صفقة ناجحة حال انضمامه للقلعة البيضاء، لأنه لاعب كبير، وسيفيد الزمالك بشكل كبير.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالٍ وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.