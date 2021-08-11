شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف لتليفزيون الخليج 365: الزمالك يفوز بروح لاعبيه فقط.. وصراع القمة مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، دهشته من تأخر تغييرات الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى الشوط الثانى خلال مباراة الاتحاد السكندرى، الذى فاز فيها الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى الأسبوع 29 للدورى.

وكشف مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن كارتيرون كان يجب عليه أن يجرى تغيير شيكابالا فى بداية الشوط الثانى ولا ينتظر بعض الدقائق ليفكر فى التغييرات، حيث كان يوسف أوباما البديل المثالى بإحرازه هدفا من لعبة نموذجية أحرز منها هدف التقدم، وأشار وليد صلاح إلى أن الزمالك يفوز بروح وإصرار لاعبيه وليس بفكر المدير الفنى.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف إن جنش حارس مرمى الزمالك يتحمل خطأ الهدف الذى أحرزه الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر، لأنه كان يتمركز بطريقة خاطئة وكلف الفريق هدفا، ومن وجهة نظرى أبوجبل الأفضل.. وأضاف أن الدورى يستمر فى سخونته والصراع بين الأهلى والزمالك حتى المحطة الأخيرة فى المسابقة وحسمها فى النهاية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غال وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.