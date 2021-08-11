شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 9 إلى 13 أغسطس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من أبطال اللعبة.

وشارك في منافسات الرجال كل من: مروان الشوربجي، عمر مسعد، يوسف سليمان، مازن هشام، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني وكريم عبد الجواد.

بينما شاركت في منافسات السيدات كل من: هانيا الحمامي، نادين شاهين، وروان العربي.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أغسطس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر العاشرعلى التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخرا ببطولة العالم للإسكواش، التي توجت بها خلال يوليو الماضي في شيكاغو الأمريكية.

وتأتى نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، فى المركز الثانى بالتصنيف، بعدما خسرت في نهائي بطولة العالم الماضية أمام نور الشربيني، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتراجعت هانيا الحمامى مركزين لتستقر فى المركز السابع وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقا نوران جوهر.