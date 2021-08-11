إبراهيم حسن: الزمالك حالته صعبة جداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشار إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري الى أن فريقه كان يمكن أن يفوز على الزمالك بسهولة.

وخسر الاتحاد السكندري أمام الزمالك 2-1 في الدوري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة "النهار" "الجميع تابع المباراة، وهذا لا يقلل من الزمالك، لكن أي شخص كان في الملعب، سيرى أن حالة الزمالك صعبة للغاية".

وأكمل "اللاعيبة في الزمالك مش قادرة تشيل رجلها، لو كنا نقدر ندوس كمان، كنا نكسب بسهولة".

وأضاف "الظروف والأخطاء الفردية سبب الخسارة، الجميع يعرف حسام وإبراهيم، نريد الفوز حتى في الوديات، لكن ظروف المباراة جعلتها مصيرية من أجل الكونفيدرالية، أمر لم نراه من قبل".

وواصل "مسألة التأهل للكونفيدرالية بالطبع غيرت استراتيجية حسام حسن، هذا أمر طبيعي، لكن ليس لها علاقة بالاخطاء الفردية التي جعلتنا نخسر المباراة، نلعب بدون أجانب سواء بسبب الدلع أو الهروب أو أشياء أخرى، سوف نتقدم بشكاوي ضد هؤلاء لحفظ حقوقنا".

وشدد "عبدالسميع إبراهيم الذي شارك بديلاً، أصيب بالرباط الصليبي وخرج، لو أكمل المباراة بسرعاته التي يمتلكها لأرهق المثلوثي، خالد الغندور يعاني، عمار حمدي شعر بإجهاد، لو لعبوا بـ20% ولم نعاني من الغيابات، لفزنا بسهولة على الزمالك".

وأكد "ماذا لو كان هناك سيسيه والديب وماريو، ماذا لو لم يكن هناك غيابات، كنا لنستغل حالة الزمالك الصعبة ونفوز عليه، نبارك لهم، احتفلوا في الملعب لأنهم ينافسوا من أجل الدوري".

وعن عمار حمدي قال "واضح أنه يعاني من مشكلة ما، حالته غريبة، نحاول تحجيمه فيما يخص طبيعة الأكل، نقوم بتعويض الأمر بالفاكهة والجبن وليس بالوجبات".

واختتم "سيكون هناك مباريات بلا قيمة بعد قرار اتحاد الكرة، سواء لمن ينافس على قمة أو القاع، الأندية تقوم بالتوقيع على اللوائح وهي لا تدري، أنا أحب مجاهد هو مجتهد لكن يجب وضع نظام محترم للكرة المصرية".