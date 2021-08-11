رباعي الزمالك يتعرض لحادث سير عقب الفوز أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعرض رباعي فريق الزمالك، محمود حمدي "الونش"، إسلام جابر، أيمن حفني ومحمد أشرف "روقة" لحادث سير عقب مباراتهم أمام الاتحاد.

ونشر إسلام جابر، لاعب الزمالك صورة من الحادث الذي تعرضوا له عبر حسابه بموقع انستجرام أعاد الونش مشاركتها بتعليق يُشير لعدم تضرره هو وزملائه.

وتعرض رباعي الزمالك للحادث خلال استقلالهم سيارة للعودة من الإسكندرية؛ حيث مباراتهم أمام الاتحاد إلى القاهرة.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.