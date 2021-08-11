أولمبياد طوكيو: تعرفوا على بطلة التزلج الصغيرة سكاي براون

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Getty Images سكاي مع أخيها الأصغر

لن تعود الحياة إلى ما كانت عليه بالنسبة للمتزلجة، سكاي براون، بعد أن أصبحت أصغر بطلة أولمبية بريطانية على الإطلاق.

لكن أن تكون محط الأنظار ليس بالأمر الجديد بالنسبة للطفلة البريطانية ذات الـ13 عاما، والتي نشأت معتادة على اهتمام وسائل الإعلام بها، والتي يتوقع أن تصبح نجمة مستقبلية في هذا العصر الرقمي، خاصة وأنها تمارس رياضة قد تصبح أساسية في المشهد الأولمبي وهي التزلج على اللوح.

فازت يوم الأربعاء بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، لذلك نقدم لكم 13 معلومة عن نجمة التزلج اليافعة.

هي أصغر رياضية في الفريق البريطاني الأولمبي، وأصغر من يحصل على ميدالية أولمبية

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دخلت سكاي براون التاريخ إذ أصبحت أصغر رياضية تمثل فريق بريطانيا، محطمة الرقم القياسي للاعبة مارغري هينتون التي تبلغ اليوم من العمر 93 عاما.

كان عمر هينتون 13 عاما و44 يوما عندما شاركت كسبّاحة في أولمبياد أمستردام عام 1928، في حين دخلت براون المنافسات الأولمبية وهي بعمر 13 عاما و28 يوما.

وحققت براون إنجازا تاريخيا آخر عندما فازت بالميدالية البرونزية - لتحل محل البطلة سارة هاردكاسل، كأصغر بريطانية تحصل على ميدالية أولمبية.

أمّا السباحة فكانت تبلغ من العمر 15 عاما و113 يوما عندما فازت بالميدالية الفضية والبرونزية في أولمبياد لوس أنجليس عام 1984.

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والدتها يابانية ووالدها إنجليزي

والد سكاي، واسمه ستو براون، إنجليزي لكنه انتقل للعيش في الولايات المتحدة وهو في سن المراهقة. التقى بوالدتها، مييكو، في اليابان؛ موطن مييكو وحيث ولدت سكاي. وتعيش هناك العائلة التي تضم أيضا أخ سكاي الأصغر، واسمه أوشن (علما أن اسم سكاي يعني السماء وأوشن يعني المحيط بالإنجليزية).

ورياضة التزلج على الألواح منتشرة في الأسرة؛ وكان الأب ستو قد عرّف ابنته على هذه الرياضة أول مرة عندما كان يتنافس كهاوٍ، وكان حينها يعمل في مجال التسويق.

تمضي وقتها بين كاليفورنيا وميازاكي

تفرض عليها التزاماتها الرياضية أن تقسم وقتها بين كاليفورنيا وميازاكي، علما أن أول تصفيات أولمبية لها كانت في لونج بيتش في كاليفورنيا وكانت حينها في عمر العاشرة.

ومقر إقامتها في أمريكا هو أوشن سايد، التي تبعد نحو 35 ميلا عن سان دييغو، لكن لغتها الأم هي اليابانية.

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تعرضت لحادث خطير العام الماضي

استفادت سكاي براون من تأجيل دورة ألعاب طوكيو 2020 لأن مشاركتها كانت غير مؤكدة عام 2020؛ ففي مايو/أيار من العام الماضي، سقطت براون من منحدر أثناء التدريب مما تسبب بكسر في جمجمتها، وكسر ذراعها الأيسر ورسغها، كما أصيبت بجروح في قلبها ورئتيها.

قال والدها ستو في ذلك الوقت: "تعرضت سكاي لأصعب وقعة حتى الآن، وتعد محظوظة كونها لا تزال على قيد الحياة. لا تزال سكاي إيجابية وقوية. حتى أن الفريق الطبي بأكمله مصدوم لرؤية كل تلك الإيجابية".

كما تعثرت براون أيضا قبل التصفيات الأولمبية، وكسرت ذراعها، لكنها حصلت على المرتبة الأولى وكانت ترتدي جبيرة واقية.

علّمت نفسها بنفسها

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بدأت شهرة سكاي لأول مرة بعمر الرابعة عندما نشر والدها مقطع فيديو لها على فيسبوك، ولم يكن لديها أبدا مدرب محترف.

كانت تمضي ساعات في مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب وتقليدها، كما عملت مع الأمريكي الأسطورة في هذه الرياضة، توني هوك، ولكن بصفة غير رسمية.

لديها 927,000 متابع على إنستغرام و 286,000 مشترك على يوتيوب - ولديها شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد حادثة وقوعها، استخدمت انستغرام لتعلم متابعيها بما كان يستجد معها فازداد عدد متابعيها إلى ما يقارب المليون.

كما يظهر معها على قناة يوتيوب أخوها الأصغر، فتوثق حياتهما معا ورحلتها نحو الألعاب الأولمبية.

ولدى أوشن حساب على إنستغرام تديره له والدته، ولديه 168,000 متابع.

احترفت بسن العاشرة وسرعان ما أصبحت أصغر رياضية مع شركة نايكي

لدى سكاي عدة عقود مع شركات، وسارعت شركة نايكي للعمل معها فور أن أصبحت محترفة عام 2018، ومنذ ذلك الحين أخذت تظهر في إعلانات مع نجمات عالميات مثل سيمون بيلز وسيرينا ويليامز.

وقالت سكاي لصحيفة الغارديان في وقت سابق من هذا العام: "أتمنى أن ألهم فتيات صغيرات أخريات من خلال كوني أصغر متزلجة في الأولمبياد".

تذهب مرتين في الأسبوع إلى المدرسة

Getty Images مع الأمريكي الأسطورة في التزلج، توني هوك

نظرا للضغوط بسبب حياتها المهنية الرياضية خاصة بسبب ما يتطلبه ذلك من سفر كثير، تذهب سكاي إلى المدرسة مرتين في الأسبوع، إضافة إلى عدد من الصفوف التي تحضرها عبر الإنترنت.

ويتضمن يومها العادي أيضا تزلجا لمدة ثلاث ساعات في حدائق مختلفة في أوشن-سايد.

ضمن أفضل ثلاثة على مستوى العالم

منذ فوزها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم عام 2019 في البرازيل، عززت سكاي مكانتها كواحدة من أفضل المتزلجين في العالم، وهي حاليا ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

قبل حصولها على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، تركت براون بصمتها في ألعاب إكس - وهو حدث رياضي سنوي مهم.

وفي عام 2019 ، أصبحت أول فتاة تحقق هبوطا (frontside 540) بعد دوران مرة ونصف على لوحها في الجو.

تحب ركوب الأمواج

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بفضل مناخ كاليفورنيا، أحبت سكاي ركوب الأمواج مع والدها وشقيقها، وغالبا ما يخرجون في الخامسة صباحا للاستمتاع بالأمواج.

فازت ببرنامج الرقص مع النجوم عام 2018

تحب سكاي أيضا الرقص والغناء، وفي عام 2018 رفضت المشاركة في ألعاب إكس للتركيز على مشاركتها في نسخة الرقص مع النجوك في ذاك العام.

أصدرت كتابا وأغنية

أثناء تعافيها من الحادث الذي تسبب بإصابتها العام الماضي، أصدرت سكاي أغنية بعنوان (غيرل - Girl)، كما أصدرت كتابا عنوانه "حدودي السماء".

وشعار الكتاب "كلمات حكيمة من بطلة صغيرة".