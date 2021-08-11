لاعبو برشلونة تسببوا برحيل ميسي

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"الخليج 365" من دبي: اتهم خاومي يوبيس، عضو مجلس إدارة برشلونة السابق، لاعبي الفريق بالتسبب برحيل ليونيل ميسي أسطورة النادي عقب رفضهم تخفيض أجورهم كي يتسنى لمجلس الإدارة الإبقاء على أنجح لاعبي برشلونة عبر تاريخه، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وفقًا لموقع "العربية.نت".

ووصل ميسي إلى باريس يوم الثلاثاء، تمهيداً للانضمام إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد إلى موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وذلك وفقاً لما ذكرته مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية.

وقال يوبيس في تصريحات لبرنامج "إل لارغيرو" الإذاعي الكتالوني: "لم يوافق سوى جيرارد بيكيه على تخفيض راتبه فيما رفض الآخرون، وهذا ما تسبب بعجز برشلونة تسجيل ميسي، إذ إن فاتورة الأجور ما زالت عالية وقوانين رابطة الدوري الإسباني لا تسمح بتجاوز 70% من إجمالي الدخل".

وهتفت جماهير برشلونة ضد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في مباراة كأس خوان غامبر الودية أمام يوفنتوس مطلع الأسبوع الجاري، وهو واحد من مجموعة لاعبين رفضوا تخفيض رواتبهم أو الانتقال من النادي الكتالوني، في إشارة مباشرة إلى أنه أحد الأسباب التي أعاقت بقاء ليونيل.

وزاد يوبيس: "يقال إن راتب ميسي هو من تسبب بديون ميسي، بل هذا أمر عارِ عن الصحة، لدى النادي 3 لاعبين كلف انتقالهم ورواتبهم مليار يورو مثل كوتينيو وغريزمان وديمبلي، أما ميسي فكان يساعد النادي بالحصول على 3 يورو مقابل كل يورو يكسبه من عقده".