شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم: دكة الأهلى أقوى من الزمالك.. وملف التجديد أثر على بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد غانم سلطان، نجم نادى الزمالك السابق، أن دكة بدلاء النادى الأهلى أقوى من دكة بدلاء الفريق الأبيض، مشيراً إلى أن المارد الأحمر يمتلك أكثر من عنصر مميز فى كل مركز.

وقال أحمد غانم فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى لديه أفضلية فى عدد اللاعبين فى مختلف المراكز، فهناك العديد من الخيارات فى مركز الظهير الأيسر بتواجد الثلاثى على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، بالإضافة إلى تواجد محمد هانى وأكرم توفيق فى الجهة اليمنى، كما أن وسط ملعب الفريق به العديد من اللاعبين المميزين مثل أليو ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحى، وتوافر عدة عناصر فى جميع المراكز، على عكس الزمالك فيفتقد العديد من الحلول على دكة البدلاء".

وأضاف غانم: "تواجد ثلاثة حراس مرمى مثل محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد بصفوف الزمالك، سيجعل فرصة أحدهم صعبة للغاية، ولذلك أتمنى رحيل أى من الثلاثى بالإضافة إلى عودة محمد صبحى من الإعارة إلى الاتحاد السكندرى".

وتابع أحمد غانم: "حمزة المثلوثى استفاد كثيراً من فترة توقف الدورى العام، واستطاع أن يتغلب على أخطائه، وهو ما ظهر بشكل واضح أمام الاتحاد السكندري، وأعتقد أنه خلال المباريات المقبلة سيتطور بشكل أكبر، فهو لاعب دولى مميز وكان يحتاج إلى التأقلم فقط.

واختتم غانم: "أشرف بن شرقى قدم واحدة من أسوأ مبارياته بالأمس أمام الاتحاد السكندري، ولم يقدم الأداء المنتظر، ربما يكون مشتت بسبب ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء".