شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الونش وحفنى وجابر وروقا من حادث انفجار إطار سيارة العودة من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت السيارة التي كان يستقلها الرباعي، أيمن حفنى ومحمود حمدى الونش وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا لاعبو الزمالك، لحادث سير خلال العودة من الإسكندرية إلى القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعبين أنه حدث انفجار في اطار السيارة خلال العودة من الإسكندرية، موضحًا أن اللاعبين بحالة جيدة ولم يتعرض أي منهم لأذى.



سيارة لاعبو الزمالك 2



سيارة لاعبو الزمالك