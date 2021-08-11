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شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الونش وحفنى وجابر وروقا من حادث انفجار إطار سيارة العودة من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرضت السيارة التي كان يستقلها الرباعي، أيمن حفنى ومحمود حمدى الونش وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا لاعبو الزمالك، لحادث سير خلال العودة من الإسكندرية إلى القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.
وكشف مصدر مقرب من اللاعبين أنه حدث انفجار في اطار السيارة خلال العودة من الإسكندرية، موضحًا أن اللاعبين بحالة جيدة ولم يتعرض أي منهم لأذى.
سيارة لاعبو الزمالك 2
سيارة لاعبو الزمالك
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون العودة إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.
ومنح الجهاز الفني للزمالك اللاعبين راحة غدا الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل.
ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.
تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83.