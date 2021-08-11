شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النجم محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء، أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الثلاثاء، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، وإحرازه الهدف الثانى وهدف الفوز والنقاط الثلاث الغالية.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "ورجل مباراة اليوم هو محمد عبد الشافى".





ونجح فريق الزمالك فى تحقيق فوز غال وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة فى المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك فى الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد فى الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 83 من عمر المباراة.

كما قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، العودة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندرى فى الإسكندرية، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة، اليوم الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس، بشكل طبيعى استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل.