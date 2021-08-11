شكرا لقرائتكم خبر عن "الذهب لا يصدأ".. الزمالك يشيد بنجميه شيكابالا وشيفو بعد الفوز على الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمى لنادى الزمالك بنجميه الكبيرين محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافى "شيفو"، بعد الفوز الغالى على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء، وحافظت القلعة البيضاء على حظوظها فى الفوز بلقب درع الدورى الغائب منذ موسم 2015.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر تويتر، صورة من فرحة شيكا وشيفو بهدف الأخير، الذى منح أبناء ميت عقبة، الثلاث نقاط، صحبها بتعليق: "الذهب لا يصدأ".





ونجح فريق الزمالك فى تحقيق فوز غال وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة فى المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك فى الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد فى الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 83 من عمر المباراة.

كما قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، العودة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندرى فى الإسكندرية، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة، اليوم الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس، بشكل طبيعى استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل.