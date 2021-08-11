شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الشخصية التحكيمية ظهرت بقوة فى إدارة البنا لمباراة الزمالك والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية تمكن الدولي محمود البنا من فرض شخصيتة التحكيمية على مدار أحداث وسير المباراة، نتيجة التركيز واليقظة والهدوء عند اتخاذ القرار وكانت أهم الحالات التحكيمية كالتالي:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 41 سقوط لاعب الاتحاد فوزي الحناوي في كرة مشتركة مع حارس مرمي الزمالك جنش، ومطالبة بركلة جزاء الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح لا توجد مخالفة نتيجة حصول جنش علي الكرة دون ارتكاب مخالفة مع لاعب الإتحاد فوزي الحناوي وسقوط اللاعب كان طبيعيا نتيجة التنافس.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة والتوقع والتمركز الصحيح وكانت أهم الحالات في الدقائق 11، 41، 66، 88 على مدار شوطى اللقاء.

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة: تطبيق صحيح في الدقيقة

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا خالد الغندور مروان عطية، خالد قمر من فريق الإتحاد نتيجة اللعب بتهور كما انذر كلا من بن شرقي ، إمام عاشور من الزمالك للتهور.

المساعد الأول محمد محمود لطفى : أشار إلى حالة تسلل في الدقيقة 16، 73 بتقدير صحيح، وفي الدقيقة 46 يشير علي رمية تماس لصالح الزمالك والقرار خاطئ نتيجة عدم التركيز.

المساعد الثاني شهاب راشد: أشار إلى حالة تسلل في الدقيقة 12، 67 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع عماد عطا: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR محمد عادل ومبروك نبيل: لا توجد حالات تستحق التدخل.