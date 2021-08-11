شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: قرارى نهائى لن أخوض انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس نادي الزمالك، أن انتخابات النادى ستقام بشكل طبيعي فى موعدها، موضحًا إنه يحق له ولكل من حسين لبيب وهانى برزى وحسام المندوه وعمرو أدهم الترشح فى الانتخابات، قائلاً: "قراري نهائى بعدم خوض انتخابات الزمالك المقبلة وسأكتفى بفترة تواجدى في اللجنة المؤقتة".

وعلق الإتربى فى تصريحات تليفزيونية على أزمة أحمد أبو الفتوح، مؤكدًا أنها انتهت واللاعب عاد للانضمام إلى معسكر الفريق بشكل طبيعي، قائلاً: "أبو الفتوح كان عنده حق أن يكون غاضبا، وكان هناك سوء تفاهم في بعض الأمور وتم حل أزمة مستحقاته المالية".

وأكمل: "لكن أعيب على اللاعب تركه معسكر الفريق وكان يجب عليه الانتظام والمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي وبعدها يطالب بمستحقاته".. مضيفا قرار مشاركة اللاعب من عدمه بيد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وله كل الصلاحيات.

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك أن قرار اتحاد الكرة المصري فيما يتعلق بالمشاركة الافريقية كان في صالح الزمالك وليس الاتحاد السكندري، وقال :"قرار اتحاد الكرة جعل الاتحاد مجبر على اللعب بشكل هجومي والتقدم إلى الأمام وكان في صالحنا".

وتابع الإتربى :"لا يوجد مباراة صعبة أو سهلة في الدوري حاليًا ويتبقى جولات أخيرة على المسابقة وضرورة تحقيق الانتصارات في كل المواجهات".

ووجه محمد الإتربى الشكر إلى لاعبي الفريق بعد الفوز على الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن لاعبي الزمالك "رجالة" وكانوا على قدر المسئولية وما فعلوه والعودة للمباراة بعد التعادل بتلك الروح أمر يحسب لهم، أردف: "الدوري في الملعب وكل مباراة بالنسبة لنا بمثابة نهائي ولا مجال إلا لتحقيق الفوز". وواصل :"لمسات كارتيرون واضحة على الفريق وهناك تفاهم كبير بينه وبين اللاعبين".

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83.