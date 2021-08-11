شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يوجه رسالة للجهاز الطبي بسيراميكا بعد جراحة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا المصاب بقطع في وتر أكيلس الشكر لمسئولى الجهاز الطبي بالنادي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لسرعة تعافى اللاعب وعودته للملاعب مرة أخرى.

وكتب صالح جمعة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أشكر الجهاز الطبى لنادى سيراميكا كليوباترا وعلى رأسهم الدكتور فريد رضوان على جهودهم المتواصلة معى".

وحرص لاعبى سيراميكا على دعم صالح جمعة لاعب الفريق في مباراة سيراميكا والمقاصة والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، حيث رفع لاعبو الفريق قميص صالح جمعة رقم 15 في المباراة تضامنا مع اللاعب بعد إصابته بقطع في وتر إكيلس وغيابه عن الفريق لفترة طويلة.

وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة. وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقائق نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدفا وحيدا وحصل على 3 إنذرات بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.