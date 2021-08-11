شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يُعيد سيراميكا لسكة الانتصارات بعد 92 يوما من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد هيثم شعبان، المدير الفني العائد لتدريب سيراميكا، فريقه لسكة الانتصارات بعد 92 يوما لم يتذوق فيها الفريق طعم أي فوز وتحديد منذ الفوز الوحيد الذى حققه المدير الفني السابق ضياء السيد على حساب بيراميدز في التاسع من مايو الماضى.

وخلال هذه الفترة (92 يوما) سقط سيراميكا في فخ التعادل في ثلاث مباريات أمام أسوان وطلائع الجيش وسموحة، فيما تكبد 4 هزائم أمام إنبي والمصري والجونة وأخيرا الأهلى.

وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا في الولاية الأولى مطلع هذا الموسم، في 20 مباراة بالموسم الجارى، فى مسابقتي الدوري والكأس، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات أخرى، قبل أن تتم اقالته نهاية أبريل الماضى ويعود للقيادة الفنية في بداية الشهر الجاري.

وترك هيثم شعبان سيراميكا في الولاية الأولى بالمركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، وسجل لاعبوه 25 هدفاً تحت قيادة هيثم شعبان في الدوري والكأس، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.

وتولى المدرب العائد لتدريب الفريق، وسيراميكا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.