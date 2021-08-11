شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخولها نادى الـ100 لكبار التنس.. ميار شريف: فخورة بكونى مصرية وأتمنى أنفع بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نجمة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها الكبيرة وفخرها بأنها أول مصرية تدخل نادى الـ100 لكبار لاعبى التنس فى العالم، مؤكدة أنها خطوة فى مشوار جميل تحقق لها، متمنية أن تظل تفيد الرياضة المصرية وبلدها مصر.



ميار شريف

وقالت ميار، عبر حسابها على فيس بوك: "شعور مش عادى، سعيدة وفخورة بكونى مصرية، عربية وأفريقية، سعيدة إن أنا بنت مصر اللى وصلت إنها تكون أول مصرية تدخل نادى الـ 100 الكبار فى عالم التنس لأول مرة فى التاريخ".

وأضافت ميار: "خطوة فى مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير.. أهلى، فريقى، رعاتى، جمهورى، مؤسسات الدولة والإعلام، وناس كتير هشكرهم واحد واحد، حاجة كبيرة إنى أكون قدوة، مسئولية كبيرة بس جميلة ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية إن شاء الله".

واختتمت ميار: "أتمنى أفضل أنفع ناسى، الرياضة المصرية وبلدى مصر، واللى جاى أحسن إن شاء الله ".



ميار شريف

ولأول مرة فى تاريخ التنس المصرى تصل لاعبة لنهائى مباراة سيدات فى بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس، لتصبح ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة فى العالم، لتحقق إنجازًا تاريخيًّا للرياضة المصرية فى عالم التنس.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًّا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك فى المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار. وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجى فى مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.