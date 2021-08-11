شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأربعاء 11 / 8 / 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد، فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

موعد مباراة الاهلى والاسماعيلى

تقام مباراة الاهلى والاسماعيلى فى تمام التاسعة مساء اليوم الاربعاء ، ويراهن المارد الاحمر على الفوز على الاسماعيلى الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 64 نقطة - قبل مواجهة الفريق الأبيض الاتحاد السكندرى أمس - ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف لصالح المارد الأحمر .

ترتيب الاهلى والاسماعيلى فى جدول الدوري

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

نتائج إيهاب جلال أمام الاهلى

وسبق لإيهاب جلال المدير الفنى للدراويش خوض 12 مباراة أمام المارد الأحمر، فاز فى مباراة وتعادل مباراتين وخسر 9 لقاءات، وله 6 أهداف وعليه 23 هدفًا، كلين شيت مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.