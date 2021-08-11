شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: مساعد كارتيرون "شتمنا" وشيكابالا اعتذر.. وأضعنا فوزا سهلا على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن سبب المشادة التي حدثت مع الجهاز الفني للزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 1.

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات تليفزيونية: "مساعد كارتيرون جاء لنا وشتمنا وبيلوح بإيده ضدنا وينتقدنا لعدم إخراج الكرة بعد سقوط أحد لاعبي الزمالك"، وتابع: "قومت بالإشارة له بالسكوت لكنه استمر فيما فعله وجاء إلينا إلى منطقة الجهاز الفني". وأكمل: "شيكابالا جاء لي واعتذر عما فعله المساعد".

وأكد مدير الكرة بنادي الاتحاد أنهم أضاعوا فوزا سهلا أمام الزمالك، قائلاً: "الفوز كان سهلا اليوم وكان بإمكاننا تحقيق الانتصار في أي وقت من المباراة.. أتحدث بشكل عادل، الزمالك حالته سيئة اليوم سواء بدني أو فني ولولا الأخطاء الفردية ما خسرنا".

وأكمل: "نلعب دوما للفوز وليس للكونفدرالية ولو بنلعب على طاولة سيكون للفوز أيضًا.. كنا الأفضل في مباراة اليوم وبعد تسجيل التعادل سيطرنا على المباراة"، وأشار إلى أن فريقه عانى من غيابات عديدة قبل لقاء اليوم وصلت إلى 12 لاعب بالإضافة إلى الإصابات التي حدثت في المواجهة.

وأردف إبراهيم حسن أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتحديد آخر يوم 10 أغسطس لتحديد الأندية المشاركة في إفريقيا يعتبر غير عادل، لأن هناك بعض الأندية المنافسة واجهت فرق أقل في المستوى ولابد من إنهاء كافة المباريات بنفس الشكل".

وتابع: "نظام الكرة في مصر خطأ ونفسي يأتي شخص تكون كلمته سيف على الجميع وهناك مجاملات واضحة.. الأهلي والزمالك وبيراميدز واخدين حقهم والباقي مظلومين".