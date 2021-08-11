شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة "سيمو" الاتحاد السكندري بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى لنادي الاتحاد السكندري، برئاسة دكتور عمرو الأشلم، إصابة عبد السميع إبراهيم "سيمو"، بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مباراة الزمالك والاتحاد التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكان اللاعب أصيب فى إحدى الكرات المشتركة، وتم تشخيص الحالة بقطع فى الرباط الصليبى، ما يعنى غياب اللاعب لفترة طويلة لن تقل عن 6 أشهر.

ويستعد الفريق بدون راحة لمباراة وادى دجلة ضمن مباريات الاسبوع 30 والمقرر لها يوم الجمعة المقبل فى التاسعة مساء، حيث يخضع اللاعبين لاستشفاء اليوم الأربعاء بمقر النادى بالشاطبى.