شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة "سيمو" الاتحاد السكندري بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى لنادي الاتحاد السكندري، برئاسة دكتور عمرو الأشلم، إصابة عبد السميع إبراهيم "سيمو"، بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مباراة الزمالك والاتحاد التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وكان اللاعب أصيب فى إحدى الكرات المشتركة، وتم تشخيص الحالة بقطع فى الرباط الصليبى، ما يعنى غياب اللاعب لفترة طويلة لن تقل عن 6 أشهر.
ويستعد الفريق بدون راحة لمباراة وادى دجلة ضمن مباريات الاسبوع 30 والمقرر لها يوم الجمعة المقبل فى التاسعة مساء، حيث يخضع اللاعبين لاستشفاء اليوم الأربعاء بمقر النادى بالشاطبى.
ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غال وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.
تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83.
وضمن فريق بيراميدز المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل، بعدما احتل المركز الرابع بخسارة الاتحاد السكندرى من الزمالك، ويعد الموسم المقبل هو الثالث على التوالى لبيراميدز فى المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء ذلك بعدما فقد زعيم الثغر فرصة الحصول على بطاقة المشاركة فى البطولة الأفريقية بعدما كان الصراع بين الثلاث فرق "بيراميدز وسموحة والاتحاد" ولم تتمكن الفرق السكندرية من اقتناص الفرصة بتحقيق الفوز فى المواجهات الأخيرة ليضمن الفريق السماوى التأهل للبطولة بصفته رابع الجدول برصيد 43 نقطة.
ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة بإرسال القائمة النهائية للفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية قبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل وهو آخر موعد لإرسال الأندية.