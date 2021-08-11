شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن جدول دورى السيدات بعد إجراء القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم جدول مسابقات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2021 /2022، بعد إجراء القرعة التى أقيمت أمس الثلاثاء بمنطقة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى يوم 2 أكتوبر المقبل بمواجهات بين كل من: الزهور مع بايونير، ومدينة نصر مع المعادى، وهليوليدو مع الطيران وأكاديمية جمال الأيوبى من اتحاد الشرطة، والزمالك مع سموحة، وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر، وهليوبوليس مع سبورتنج، والشمس مع الترسانة، والأهلى مع الجزيرة .

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 31 مايو المقبل موعدا لانتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022، المقرر أن تنطلق 16 سبتمبر المقبل.

وتم تحديد سبتمبر المقبل لانطلاق المسابقة وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة عقب العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وينطلق دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر المقبل، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل، وفيما يلى جدول باقى الجولات: