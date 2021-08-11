شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريح كارتيرون.. تعرف على مباريات الأهلي والزمالك المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق الأهلي 6 مواجهات مصيرية فى حسم لقب الدورى، كما يتبقى للزمالك 5 مواجهات بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.

وأعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

ويتبقى للأهلى مواجهاته أمام الإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة، ومن ثم أسوان فى الختام.

فيما يتبقى للزمالك مواجهاته أمام الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى.

وتحتل الفرق المنافسة للأهلى المراكز الآتية: الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة، إنبى المركز الـ 7 برصيد 37 نقطة، طلائع الجيش المركز الـ 8 برصيد 38 نقطة، المصرى البورسعيدى المركز الـ 3 برصيد 46 نقطة، الجونة فى المركز الـ 9 برصيد 37 نقطة، وأسوان فى المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة.

وتحتل الفرق المنافسة للزمالك المراكز الآتية: الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة، وادى دجلة فى المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة، سيراميكا فى المركز الـ 11 برصيد 36 نقطة، الإننتاج الحربى فى المركز الـ 18 برصيد 20 نقطة، والبنك الأهلى فى المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة.