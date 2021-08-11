اتحاد الكرة يكشف موعد الدوري الجديد وموقف كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تعادلات بيراميدز أظهرت أزمة المقعد الثاني المؤهل للكونفدرالية، مشيرا إلى أنه يدرس استكمال كأس مصر أثناء فترة التوقف الدولي.

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" صباح الأربعاء: "اللائحة تنص على مشاركة أول أربعة فوق في ترتيب الدوري بالبطولات الإفريقية".

وأضاف: "تعادلات بيراميدز المتتالية أظهرت أزمة مشاركة الفريق الثاني في الكونفدرالية، ولو كان تمكن من تحقيق الفوز لما حدث كل هذا اللغط".

وأكد: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض مشاركة وصيف الكأس في الكونفدرالية".

وأكمل: "أخطاء الحكام في الدوري غير مؤثرة على نتائج المباريات، وفرص الأهلي والزمالك متساوية في خوض المباريات خلال البطولة".

وواصل: "سننهي الدوري هذا الموسم في شهر أغسطس، ثم ننهي دوري الموسم المقبل في شهر يونيو، قبل أن تعود الكرة المصرية للوضع الطبيعي".

وتابع: "جاهزون لبداية دوري الموسم الجديد 2021-2022، وحددنا يوم 28 أغسطس الجاري موعدا لقرعة دوري الموسم الجديد".

وعن مسابقة كأس مصر، أكد أحمد مجاهد: "حريص على استكمال مسابقة كأس مصر هذا العام، وندرس إقامة مباريات الكأس في فترة التوقف الدولي".

وأتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته قائلا: "نسعى لإقامة مباراتي الأهلي ضد إنبي وبيراميدز ضد سموحة في دور الـ16 قبل تجمع المنتخب، ثم استكمال بقية المباريات حتى المباراة النهائية".