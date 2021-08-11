الليلة.. الأهلي يواجه الإسماعيلي لمواصلة صراعه مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض الأهلي مباراة جديدة في حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري الممتاز حين يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة.

ويستهدف الأهلي أمام الإسماعيلي تحقيق انتصاره الخامس على التوالي لاستعادة صدارة الدوري مجددا بعدما اقتنصها الزمالك مؤقتا بفوزه على الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء.

ويأمل الأهلي في التمسك بصراعه على لقب الدوري بعدما رفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة ليتصدر مؤقتاً حتى يخوض حامل اللقب مواجهة الإسماعيلي، حيث حصد المارد الأحمر 64 نقطة بعد مرور 28 جولة من البطولة المحلية.

أما الإسماعيلي فيأتي في المرتبة الـ11 بجدول الترتيب وفي جعبته 36 نقطة بعد تعادله مع بيراميدز في الجولة الماضية (2-2).

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الإسماعيلي في آخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين، محققا 10 انتصارات وخمس انتصارات.

ويعود آخر فوز للإسماعيلي على الأهلي إلى موسم 2010/2011، حين تفوق الدراويش بنتيجة (3-1) في لقاء الدور الأول، وهو الذي دوَّن آخر زيارة للمارد الأحمر إلى إستاد الإسماعيلية.

وسيواجه الأهلي بعد مباراة الإسماعيلي كلا من: إنبي السبت 14 أغسطس، طلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، المصري الجمعة 20 أغسطس، الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس، وأسوان أحد يومي 26 و27 أغسطس.‏

واستعاد الأهلي خدمات الثنائي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، فيما استمر غياب بدر بانون لإصابته بفيروس كورونا، وتم استبعاد كل من سعد سمير مدافع الفريق والمهاجم مروان محسن.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا كالتالي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، والتر بواليا، صلاح محسن.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الأهلي والإسماعيلي.

الحدث: الدوري المصري.

التوقيت: التاسعة مساءً.

الملعب: إستاد الإسكندرية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

المعلق: بلال علام.