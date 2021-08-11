"رغم حصولها على البرونزية".. "الأهلي" يُكافيء جيانا فاروق بما يُعادل الميدالية الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أعلن النادي الأهلي، صرف مكافأة تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية للاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وأشار النادي، إلى أن قراره الصادر عن اجتماع لمجلس إدارته، يأتي تقديرًا من المجلس لإنجاز جيانا فاروق التاريخي خلال مشاركتها بالنسخة المنصرمة من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتبلغ قيمة المكافأة التي سيمنحها النادي الأهلي للاعبة الكاراتيه في ناديه، 200 ألف جنيه وفقا للائحة النادي.
وكانت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق، قد فازت بالميدالية البرونزية لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، للتعرف على المزيد من التفاصيل عن اللاعبة.. اضغط هنا