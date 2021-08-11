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"رغم حصولها على البرونزية".. "الأهلي" يُكافيء جيانا فاروق بما يُعادل الميدالية الذهبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي، صرف مكافأة تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية للاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأشار النادي، إلى أن قراره الصادر عن اجتماع لمجلس إدارته، يأتي تقديرًا من المجلس لإنجاز جيانا فاروق التاريخي خلال مشاركتها بالنسخة المنصرمة من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتبلغ قيمة المكافأة التي سيمنحها النادي الأهلي للاعبة الكاراتيه في ناديه، 200 ألف جنيه وفقا للائحة النادي.

وكانت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق، قد فازت بالميدالية البرونزية لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، للتعرف على المزيد من التفاصيل عن اللاعبة.. اضغط هنا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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