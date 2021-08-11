بالفيديو.. احتواء مشادة بعد مباراة الزمالك والاتحاد

وشهد مدرج ملعب الاتحاد السكندري، مشادات وانفعالات بعد نهاية المباراة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن أزمة نشبت بين أحد أفراد جهاز نادي الزمالك وإبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري.

نشبت مشادة في الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بمسابقة الدوري الممتاز.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية