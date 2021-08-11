كارتيرون: المنافسة انتهت اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن المنافسة بين فرق الدوري انتهت اليوم بعد حسم مقاعد الكونفدرالية، مشيرا إلى أنه غاضب مما يحدث.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتاً ويبدد أحلام زعيم الثغر في التأهل إلى الكونفدرالية.

وقال كارتيرون، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك" بعد مباراة الاتحاد: "بالنسبة لنا سنؤدي ما علينا في المباريات المتبقية، أما المنافسة فهي انتهت اليوم".

وأضاف: "كل الفرق عرفت مراكزها وتحددت مقاعد الكونفدرالية، الأندية التي ستواجهني ستلعب بدوافع كبيرة للهروب من مراكز الهبوط، أما الذي سيواجه المنافس سيلعب بدون دوافع، وهو ما يزعجني بشكل كبير".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك كلا من الإسماعيلي، وادي دجلة، سيراميكا كليوباترا، الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

أما الأهلي سيلعب أمام الإسماعيلي، إنبي، طلائع الجيش، المصري، الجونة وأسوان.

ورفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة ليتصدر مؤقتاً حتى يخوض الأهلي مواجهة الإسماعيلي بعد 24 ساعة، أملاً في تعثر الأحمر حتى لا يفقد الصدارة مجدداً.