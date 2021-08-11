مصدر لمصراوي: النقاز يقترب من بيراميدز بعد فشل مفاوضاته مع فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

أفاد مصدر بأن ظهير أيمن الترجي التونسي، حمدي النقاز يقترب من العودة للدوري المصري مرة أخرى ولكن من بوابة بيراميدز خلال الانتقالات المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن اللاعب الذي سبق ومثّل الزمالك تم عرضه على نادي فاركو ولكن توقفت المفاوضات بعد ترحيب الجانبين.

وأوضح المصدر ذاته أن مفاوضات فاركو مع حمدي النقاز قد توقفت بعد دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك اتفاق مبدئي حدث بين بيراميدز وحمدي النقاز على أن يتم الاتفاق على بقية التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.