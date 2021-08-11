رسميًا.. اتحاد الكرة يرسل ممثلي مصر بالبطولات الأفريقية إلى كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن اتحاد الكرة المصري، مخاطبة نظيره الأفريقي "كاف"، بأسماء الأندية الأربعة المصرية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة، فإنه خاطب كاف مساء اليوم، الثلاثاء، الذي يعد الموعد النهائي لإرسال الأندية، والذي شهد مباريات بالجولة 29 من دوري We المصري.

وبحسب البيان، فإن قائمة الأندية شهدت تواجد كلًا من الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

وجاء تواجد الزمالك والأهلي في دوري الأبطال بسبب تواجدهما في المركزين الأول والثاني مع نهاية اليوم، الثلاثاء، بينما يحتل المصري المركز الثالث، بينما حافظ بيراميدز على المرتبة الرابعة.

وجاء تواجد بيراميدز رابعًا بعدما كان مهددًا حتى مساء اليوم، الثلاثاء، بفقدان مركزه، إلا أن تعادل سموحة مع إنبي، وخسارة الاتحاد أمام الزمالك، حافظا له على موقعه الحالي.