كارتيرون: الفوز على الاتحاد "مختلف".. والأهلي يخوض وديات في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة 29 بالدوري كان مختلفاً.

وفاز الزمالك بهدفين لهدف على الاتحاد في استاد الإسكندرية ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتاً لحين نهاية مباريات الجولة 29.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال كارتيرون :"وددت الفوز لأنها كانت مباراتي رقم 500 كمدرب، لعبنا بشكل رائع، والفريق كان على أعلى مستوى فردياً وجماعياً".

وأضاف كارتيرون :"الاتحاد حاول تعطيل وإيقاف المباراة مراراً وتكراراً لكننا نجحنا في التسجيل والفوز بأقل عدد مرات وصول إلى المرمى".

وتابع المدرب الفرنسي :"لعبنا مباراة منذ يومين، وهذا سبب أن الأداء كان بطيئاً بعض الشيء، لعدم الحصول على راحة كافية للاعبين".

وعن الأهلي قال كارتيرون :"يلعب مباريات ودية بلا دوافع عند منافسيه مثل مواجهات دجلة والانتاج الحربية، وهو أمر يتسبب لي في الضيق".