الميركاتو الصيفي 2021 | الترجي يتعاقد مع مهاجم إنييمبا بعد فشل صفقة كريم العريبي

نجح نادي الترجي التونسي في ضم المهاجم الدولي النيجيري إيمانويل أنايو إيوالا خلال الميركاتو الصيفي 2021 قادماً من إنييمبا النيجيري، بعد فشل صفقة المهاجم الجزائري كريم العريبي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 22 ربيعاً، عقداً يمتد لثلاث سنوات قادمة مع فريق باب سويقة، ليعزز فريق المدرب راضي الجعايدي الهادف إلى استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من البطل القياسي للمسابقة الأهلي المصري.

ومثل إيوالا منتخب نيجيريا لأول مرة في 27 مارس 2021، عندما شارك كبديل ولمدة 9 دقائق في فوز النسور الخضر على منتخب بنين بنتيجة (1-0)، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، كما لعب أمام ليسوتو 4 دقائق.

وخاض بعدها 3 مباريات ودية مع نيجيريا، حيث شارك كبديل ولمدة 9 دقيقة في لقاء الكاميرون الأول، و11 في اللقاء الثاني، قبل أن يلعب مباراة المكسيك كاملة، وحمل فيها شارة القائد.

ولعب إيوالا 34 مباراة مع إنييمبا النيجيري في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث سجل 4، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان نادي الترجي قد أعلن في وقت سابق من الاسبوع الماضي توصله إلى إتفاق مع نيم الفرنسي للحصول على خدمات المهاجم كريم العريبي مقابل 400 ألف يورو، ليلتحق اللاعب الجزائري بتونس يوم الخميس الماضي قادمًا من فرنسا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقود.

وعكس كل التوقعات، كشف نادي الترجي، أن صفقة إنضمام كريم العريبي إلى الفريق لم يكتب لها النجاح، بسبب فشل المهاجم الجزائري في الفحوصات الطبية التي أظهرت إصابته في أسفل الظهر.

ولم ينتظر مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي السابق طويلاً وقام بالرد فوراً على تلك الادعاءات، نافياً معاناته من أي إصابة في مداخلة تلفزيونية حصرية بالفيديو لقناة “الشروق نيوز” الجزائرية، مؤكداً أن سبب فشل الصفقة هو مطالبة الفريق التونسي منه تخفيض راتبه بحوالي 50٪، الشيء الذي رفضه اللاعب جملة وتفصيلا.