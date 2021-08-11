الامارات | خلود الزعابي وأمل جمال تُشاركان في إدارة مباريات كأس العرب للسيدات

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شكرا لقرائتكم خبر عن خلود الزعابي وأمل جمال تُشاركان في إدارة مباريات كأس العرب للسيدات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد العربي لكرة القدم الحكمتين الدوليتين خلود الزعابي (ساحة) وأمل جمال (مساعدة)، للمشاركة في بطولة كأس العرب للسيدات التي ستقام في مصر خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 9 سبتمبرالمقبل. وقال اتحاد الكرة الإماراتي: «جاء اختيار الحكمتين الإماراتيتين بعد المستوى اللافت والمميز الذي قدمتاه خلال مشاركتهما في إدارة العديد من المباريات».
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