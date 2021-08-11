الامارات | «الصالات» ترفض زيادة عدد اللاعبين المقيمين في كأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصالات» ترفض زيادة عدد اللاعبين المقيمين في كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عدم قبول مقترح الأندية التي تشارك في كأس الاتحاد، الخاص بزيادة عدد اللاعبين المقيمين في بطولة كأس الاتحاد، بهدف إعطاء الفرصة للمدربين للاستعانة باللاعبين المواطنين الموهوبين في فرق الشباب والرديف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، برئاسة عضو اتحاد كرة القدم نائب رئيس اللجنة التنفيذية، هشام الزرعوني.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية مشرف المسابقات، حسن الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «اتخذنا قرارات مهمة لتطوير الصالات تدعم تطوير الجانب الفني، ويأتي في واجهة القرارات عدم قبول مقترح الأندية إلغاء العمل بنظام فارق الأهداف في مباريات الذهاب والإياب لبطولة الدوري، واللجوء لمباراة فاصلة في حال التعادل بنقاط المباراتين».

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