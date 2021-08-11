الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

استغرب مراقبون عدم تعاقد اتحاد لعبة جماعية مع مدرب وطني معروف، للاستفادة منه في مجال التحليل الفني للاعبي المراحل السنية ومستوياتهم الفنية، على الرغم من أن الاتحاد المعني استقطب في الفترة الماضية مدربين أجانب لهذا الخصوص، لكنهم لم يحققوا الهدف المنشود.

استبيان

تقوم شركة خاصة، تعاقدت معها جهة رياضية مرموقة، بعمل استبيان مع مختصين في المجال الرياضي بهدف معرفة آرائهم بشأن أفضل السبل التي يمكن من خلالها لهذه الجهة تطوير أدائها، خصوصاً في مجال الشراكة مع وسائل الإعلام.

لاعب

يشكو لاعب مواطن موهوب قلة مشاركاته الرسمية مع الأندية التي مثّلها، بسبب وجود مهاجمين أجانب في مركزه نفسه، مؤكداً أنه قد يعتزل اللعبة مبكراً لفقدانه شهية تسجيل الأهداف بسبب الجلوس على الدكة.

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