اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الأوروبي

- فياريال 23:00

دوري كأس الأمير

الفيحاء - الاتحاد 20:15

الأهلي - الإسماعيلي 23:15

الدوري الأردني

الفيصلي - البقعة 19:00

الرمثا - الوحدات 21:30

الدوري الأوكراني

دينامو كييف - ميناي 20:30

الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية

باستيا - نانسي 21:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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