الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الأوروبي
تشيلسي - فياريال 23:00
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء - الاتحاد 20:15
الأهلي - الإسماعيلي 23:15
الدوري الأردني
الفيصلي - البقعة 19:00
الرمثا - الوحدات 21:30
الدوري الأوكراني
دينامو كييف - ميناي 20:30
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية
باستيا - نانسي 21:00
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