شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للقاهرة بعد الفوز على الاتحاد.. والفريق راحة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون العودة إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.
ومنح الجهاز الفني للزمالك اللاعبين راحة غدا الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل.
ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.
تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83.
وضمن فريق بيراميدز المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل، بعدما احتل المركز الرابع بخسارة الاتحاد السكندرى من الزمالك، ويعد الموسم المقبل هو الثالث على التوالى لبيراميدز فى المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء ذلك بعدما فقد زعيم الثغر فرصة الحصول على بطاقة المشاركة فى البطولة الأفريقية بعدما كان الصراع بين الثلاث فرق "بيراميدز وسموحة والاتحاد" ولم تتمكن الفرق السكندرية من اقتناص الفرصة بتحقيق الفوز فى المواجهات الأخيرة ليضمن الفريق السماوى التأهل للبطولة بصفته رابع الجدول برصيد 43 نقطة.
ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة بإرسال القائمة النهائية للفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية قبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل وهو أخر موعد لإرسال الأندية.