شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للقاهرة بعد الفوز على الاتحاد.. والفريق راحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون العودة إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

ومنح الجهاز الفني للزمالك اللاعبين راحة غدا الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.