شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة التنس على أهبة الاستعداد قبل انطلاق منافسات كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماغيل الشافعى على دعم وتحفيز منتخب مصر الوطنى الاول للرجال وذلك قبل انطلاق منافسات كأس ديفيز للتنس المجموعة الثالثة الافريقية المقرر لها غدا الاربعاء.

وطالب الشافعى اللاعبين ببذل اقصى الجهد فى المباريات وتحقيق نتيجة ايجابية تليق بمكانة التنس المصرى الحالية .

ويقود النجم محمد صفوت منتخب الفراعنة فى كاس ديفيز والذى يضم ايضا كل من شريف مخلوف وعمر عصراوى وادهم جابر وكابتن الفريق حسن العروسى.

وتجرى اليوم الثلاثاء قرعة مباريات كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 14 اغسطس الجارى، وذلك بمشاركة 7 منتخبات أفريقية.

تجرى القرعة خلال المؤتمر الفنى الذى يحضره نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد سامى، والحكم العام للبطولة وكباتن المنتخبات السبعة المشاركة، وهى دول: الجزائر وكينيا ورواندا وبنين وموزمبيق وغانا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وكانت المنتخبات المشاركة قد وصلت إلى القاهرة، وخضع جميع أعضائها إلى إجراء مسحة كورونا حسب التعليمات المشددة بخصوص هذا الشأن، وذلك تحت إشراف عضو مجلس إدارة اتحاد التنس واللجنة المنظمة الدكتورة رشيقة أبو شوشة.

كما خضع جميع القائمين على العمل فى البطولة لمسحة كورونا أيضا وطاقم حكام البطولة تنفيذا للإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها بناء على تعليمات الاتحاد الدولى للتنس وينفذها الاتحاد المصرى للتنس بصرامة شديدة للغاية.

فى الوقت نفسه تمم عملية تعقيم جميع ملاعب البطولة قبل انطلاق المنافسات التى تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء، سواء ملاعب المباريات أو التدريبات، وكافة الأماكن بالنادى التى ستستخدمها الفرق المشاركة فى البطولة.