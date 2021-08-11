أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصري اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 كانت في غاية الأهمية للشارع الرياضي، وشهدت العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، رفض الأهلى لعروض احتراف أفشة وشريف والموافقة على رحيل أحمد ياسر ريان للدوري التركي، وكذلك إرسال قائمة الزمالك الأفريقية للكاف.

الزمالك يفوز على الاتحاد 2/1 فى مباراة عصيبة ويتصدر الدورى.. صور

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الإتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس . تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75 ، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83 .

رفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة أية عروض تخص ثنائي الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، أيا كانت حجم المغريات المالية المعروضة للظفر بخدمات الثنائي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ولعدم وجود نية في إطلاق سراح أحدهما في الميركاتو الصيفي، بناءا على رغبة الجهاز الفني.

الزمالك يرسل القائمة الإفريقية للكاف قبل 15 أغسطس الجارى .. اعرف التفاصيل

أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة شراء بيرسي تاو جناح برايتون الأنجليزي لمدة 3 مواسم، وقامت الإدارة الحمراء بتوقيع عقود التعاقد مع اللاعب بعد إتمام المفاوضات مع ناديه على كل طلباته المالية.

تعادل فريق غزل المحلة مع وادي دجلة 2 / 2 في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة في الجولة الـ29 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 في المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 في المركز الـ17.

سيراميكا يعود للانتصارات فى الدورى من بوابة المقاصة 2-1

استطاع فريق سيراميكا من العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليرتفع رصيد الفائز على 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة ومازال في المركز العاشر

الأهلي ينهي انتقال أحمد ريان إلى ألتاي التركي أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة انتقال مهاجمه أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى سيراميكا لصفوف ألتاي إزمير التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الأول.

محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى بالدورى غدا