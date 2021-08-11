شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون غاضبا: الزمالك سيواجه فرقا تنافس الهبوط.. وخصوم الأهلى بلا دوافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

وأكد كارتيرون أن مباراة الاتحاد السكندري كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.

وأضاف كارتيرون بعد المباراة: "بشكل شخصي كان لدي هدف للفوز اليوم كمدرب لأنها المباراة رقم 500 بالنسبة لي، والاتحاد كان يحاول إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب أخطاء، والزمالك كان أداؤه بطيئا في الشوط الأول لكننا لعبنا الكرة السهلة في الشوط الثاني لذلك كان الأداء أسرع".

وأكد المدير الفنى: "الشوط الثاني أمام الاتحاد كنت أحتاج أداء أعلى لذلك احتفظت بيوسف أوباما وإمام عاشور، وكنت أرى أفضلية بالبدء بشيكابالا ومحمود عبد العزيز، خاصة أن عاشور وأوباما كانا بعيدين عن المشاركة منذ فترة، ولم يشاركا في اللقاء الماضي".

وأوضح كارتيرون: "أمر إيجابي أن نحقق الفوز مع عدم الوصول إلى المرمى كثيرا وأداء المباراة بشكل عام كان بطيئا".

وفاز الزمالك على الاتحاد بهدفين لهدف في الجولة 29 للدوري الممتاز مساء اليوم على ستاد الإسكندرية لينفرد بصدارة البطولة برصيد 67 نقطة.